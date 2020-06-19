الأخبار

نائب: رئيس الجمهورية وقيادات سياسية يحاولون استغلال ظروف البلاد لتبرئة قادة "الفتنة الطائفية"


اعتبر النائب عطوان العطواني، الجمعة، أن رئيس الجمهورية وبعض القيادات السياسية يحاولون استغلال ظروف البلاد لتبرئة قادة "الفتنة الطائفية".

وقال العطواني في بيان إن "بلدنا يمر بظروفٍ استثنائيةٍ، من أزماتٍ ماليةٍ واقتصادية، وظروفٍ صحيةٍ، حيث جائحة كورونا تجتاح البلادَ ، وفِي الوقت الذي لا زالتْ قواتنا المسلحة من جيشٍ وحشدٍ شعبي وشرطةٍ اتحادية وغيرها تلاحق فلولَ الارهابِ الداعشي، هذا الارهابُ الذي فتكَ بالبلادِ، وانتهكَ كرامةَ الانسانِ العراقي، فقتل الاطفالَ والشيوخَ والنساءَ، وَرَوَّع الامنينَ وخرب المدن".

وأضاف :"كذلك نعيشُ هذه الايام ذكرى مجزرة سبايكر ، هذه المجزرةُ التي تُعَدُّ بحقٍ وصمة عارٍ في تاريخِ مرتكبيها، من فلولِ البعثِ وزمرِ الارهابِ وتواطيء بعض العشائرِ، في جريمةٍ تتنافى مع القيمِ الانسانيةِ، والاعرافِ العشائريةِ الأصيلة ، فضلا عن قيمِ الإسلامِ الحنيف، الذي يُحرِّمُ قتل الأبرياء، في هذه الظروف كنا نتوقع ونامل من رئيس الجمهوريةِ ان يكون حازماً في المصادقةِ على احكامِ الاعدامِ الصادرةِ بحق المجرمين الذين تسببوا بقتل الألاف من العراقين ودمروا البلاد، وبخاصةٍ وأنهم صدرت بحقهم احكامٌ قضائيةٌ وتمييزية باتة ، احقاقاً للحق وتطبيقاً للقانون ولطمئنةِ ابناء الشعب العراقي ان في بلدهم قادةٌ وقانونٌ يدافع عنهم ويَقِرُ عيونَهم ويقتصُ من المجرمين، كي يطمئِنَ المواطنُ البسيطُ، ويتيقنَ انه في دولة القانون والمؤسسات التي تدافع عن حقوقه وتطبق العدالة على الجميع".

وأوضح العطواني، أن "المفجعَ والمفاجئَ اننا تفاجأنا بمحاولاتِ بعض الزعاماتِ السياسيةِ وبتنسيق مع ( حامي) الدستور والقانون رئيس الجمهورية يحاولون استغلالَ تلك الظروفِ التي يعيشها بلدُنا لينفذوا صفقاتٍ سياسية، ثمنها ليس مالاً سائبا، ولا مناصبَ سياسية ، بل ثمنها دماءٌ زكيةٌ ، وآهاتُ الثكلى من ذوي الشهداءِ ، وعذاباتُ شعبٍ جريح".

وأكد أنه "في الوقت الذي لا زال رجال الحشدِ الشعبي مع صنوف قواتنا المسلحة يطاردون الارهاب، تجري في الجانب الاخر مفاوضات وصفقات مع رموزِ الارهابِ وقادةِ الفتنة الطائفية، لتبرئتِهم من جرائمِهم، والعودة من جديد الى ممارسة أعمالهم الارهابية".

وبين العطواني، :"اننا في الوقتِ الذي نحذرُ من تنفيذِ هذه الصفقاتِ القذرة، الملطخةِ بدم الشهداءِ فإننا نعول كثيرا على عدالةِ القضاء العادل، بما يمتلكه من شخصياتٍ مهنية وعادلة ووطنية ، همها الاكبر احقاق الحق، وانصاف المظلومين بضمير حي، وبمهنية عادلة".

وتابع، :"إننا ننبه شعبَنا الى ان يكونوا حذرين مما يجري في( قَبوات) السياسة و ( صفقات) بعض الزعاماتِ السياسيةِ ، مستغلين انشغال النَّاسِ في مواجهة الوباء والازمات الاقتصادية والمالية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير النفط يوعز بمنح مليوني دولار لخلية الازمة الصحية في واسط
نائب: رئيس الجمهورية وقيادات سياسية يحاولون استغلال ظروف البلاد لتبرئة قادة "الفتنة الطائفية"
الاتحاد الوطني الكردستاني يدعو إلى حل حكومة الإقليم
وفاة قائد عمليات بغداد السابق اثر وعكة صحية
مواطنون يعانون من انقطاع التيار الكهربائي في كربلاء ويحملون الحكومة المسؤولية
الكعبي: استقرار العراق الحقيقي يبدا من خروج كامل القوات الاجنبية
الاستخبارات تعلن اعتقال ارهابي خطير بالانبار
الامن والدفاع النيابية تحمل قيادتا صلاح الدين وسامراء تبعات” الحدود الساخنة”
وزير التربية يوجه بإسترجاع المبالغ المستقطعة من الموظفين للضمان الصحي
النائب حنين قدو : الخلاف بين حزب بارزاني والعمال وراء صمت الإقليم والبيشمركة على الاعتداءات التركية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.79
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك