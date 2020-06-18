الكعبي: استقرار العراق الحقيقي يبدا من خروج كامل القوات الاجنبية

اكد رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، الخميس، بان استقرار العراقي الحقيقي يبدا من خروج كامل لكل القوات الاجنبية.

وقال الكعبي في حديث صحفي، ان “خروج القوات الاجنبية بكل مسمياتها ومنها الامريكية سيعزز من استقرار العراق ويعطي فكرة اوضح للعراقيين عن الخلايا والتنظيمات الارهابية التي تحاول لنيل من امنه واستقراره سواء داعش او غيرها”.

واضاف، ان “وجود القوات الاجنبية مع ما تقوم به من خروقات وانتهاكات للسيادة الوطنية لن يحقق الاستقرار خاصة وان بعضها متورط بدعم المجاميع الارهابية وما تنقله مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات عن الدعم المالي والتسليحي واللوجسيتي”.