الامن والدفاع النيابية تحمل قيادتا صلاح الدين وسامراء تبعات” الحدود الساخنة”

حمل عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس، قيادتا عمليات صلاح الدين وسامراء تبعات الحدود الساخنة.

وقال العزاوي في تصريح صحفي ان” وضع الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين مقلق جدا وعمليات تسلل داعش لم تتوقف والسبب ان حدود صلاح الدين لم يجري مسكها حتى الان باي قوة عسكرية لكن الوضع في ديالى تتحمل قواتها الامنية عبء مسك الحدود ومواجهة محاولات تسلل التنظيم بين فترة واخرى”.

وحمل العزاوي” قيادتا عمليات صلاح الدين وسامراء تبعات الحدود الساخنة لان المناطق الحدودية تحولت الى مرتع لداعش الذي ينطلق منها صوب ديالى لاستهداف القوات الامنية والقرى المحررة ما يؤدي الى سقوط ضحايا” مؤكدا على “ضرورة مسك تلك الحدود وانهاء اي وجود لداعش”.

وتعد حدود ديالى مع صلاح الدين غير مستقرة وتشهد بين فترة واخرى حالة من التؤتر والاشتباكات بين محاولات داعش الارهابي التسلل.