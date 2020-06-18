الانبار.. انطلاق حملة امنية لتطهير المناطق الصحراوية من بقايا داعش

أفاد مصدر أمني، الخميس، بانطلاق حملة امنية استباقية لتطهير المناطق الصحراوية من بقايا خلايا ارهابي داعش .

وقال المصدر إن “قوة امنية من قيادة عمليات الجزيرة مسنودة بقوة من الحشد العشائري شرعت بحملة امنية واسعة النطاق لتطهير المناطق الصحراوية باتجاه منطقة الحسينيات بقضاء هيت غربي الانبار”.

وأضاف، أن “القوات الامنية اغلقت بالكامل المناطق المستهدفة وفرضت اجراءات امنية مشددة لتعقب خلايا عصابات داعش الاجرامية”، مبينا أن “تلك المناطق تعد في السابق من اهم معاقل داعش الاجرامي”