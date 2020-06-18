النائبة سناء الموسوي تتساءل: اذا كانت الخزينة خاوية فكيف أرسلت الحكومة 400 مليار للإقليم؟

علقت النائب عن تحالف الفتح سناء الموسوي , الخميس , على تصريح مستشار رئيس الوزراء هشام داود بشان استلام الحكومة الحالية من حكومة عبد المهدي مبلغ 300 مليون دولار وان الخزينة خاوية , متسائلة لماذا أرسلت حكومة الكاظمي 400 مليار دينار الى حكومة الإقليم.

وقالت الموسوي في تصريح صحفي, ان ” تصريح مستشار رئيس الوزراء هشام داود بشان تسلم حكومة الكاظمي خزينة خاوية وليس فيها سوى 300 مليون دولار غير منطقي” .

وأضافت انه ” من غير المعقول ان يكون هذا المبلغ في الخزينة”, متسائلة “اين مبالغ ارادات النفط للشهر الأخير ولماذا أرسلت الحكومة مبلغ 400 مليار للإقليم”.

وطالبت الموسوي بــ”عقد احتماع مشترك مع اللجنة المالية في مجلس النواب ومناقشة الموضوع بشقافية مطلقة ” .