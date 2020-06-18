الأزمة النيابية: الأرقام المعلنة عن حالات الشفاء من كورونا غير قابلة للكذب

أكدت خلية الأزمة النيابية، الخميس، ان الأرقام الأخيرة التي أعلنت عن حالات الشفاء من فيروس كورونا وتجاوزها حاجز ألاف حالة يوميا غير قابلة للكذب.

وقال عضو الخلية النائب عباس عليوي في تصريح صحفي إن “الأرقام التي تصدر عن وزارة الصحة بالموقف الوبائي لفيروس كورونا متابع من قبل خلية الأزمة وأيضا الصحة العالمية”، لافتا إلى إن “تجاوز حالات الشفاء حاجز الألف شخص رقم حقيقي وغير قابل للكذب”.

وأضاف أن “بعض صفحات التواصل الاجتماعي تعمل على تسقيط الكوادر الصحية عبر نشر الإخبار الكاذبة عن الجيش الأبيض”، داعيا “هيئة الإعلام بإغلاق جميع الصفحات التي تحاول الإساءة للكوادر الصحية”.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل نحو ألف حالة شفاء في العراق خلال الساعات الماضية.