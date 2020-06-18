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مساعدة دولية لمكافحة فايروس كورونا في العراق


اعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الخميس، عن تخصيص 10 ملايين دولار لمكافحة فايروس كورونا في العراق.

وذكرت الوكالة في بيان لها أنه "تم تخصيص اكثر من 10 مليون دولار أميركي لمكافحة جائحة كورونا في العراق، مما أتاح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، توسيع نطاق استجابته للجائحة في ثلاث محافظات إضافية".

وأضافت الوكالة ان "الأموال التي تم تخصيصها ستستخدم في تمويل أنشطة مشروع إعادة الاستقرار للمناطق المحررة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الحكومة العراقية في اعادة تأهيل المرافق الصحية وتوفير المعدات الطبية والاثاث للمستشفيات في المواقع ذات الأولوية التي تم تحديدها مسبقاً في البصرة ودهوك وكربلاء وكركوك والنجف ونينوى وثلاث مناطق إضافية هي بابل وذي قار وميسان".

ولفتت الوكالة الى أنه "سيتم استخدام التمويل لإعادة تأهيل مصنع الأدوية شرقي الموصل، وهو أحد اكبر المصانع في العراق، لكونه يعد مصدراً مهماً لتزويد المرافق الطبية الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والصيدليات بالأدوية اللازم، حيث كان قد تضرر بشدة بعد سيطرة داعش على المدينة".

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