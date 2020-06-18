مدير صحة الكرخ: الايام المقبلة ستشهد تراجعاً بعدد الحالات والوفيات بكورونا

اعرب مدير صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، الخميس، عن اعتقاده بأن الايام المقبلة ستشهد تراجعاً بعدد الحالات والوفيات بكورونا، فيما أكد أن نسبة الوفيات في المرض 2%.

وقال الحجامي في بيان ، إن "مجمل الاصابات في جانب الكرخ من بداية الازمة بلغت ٤٥٧٩ لغاية يوم امس وتسجيل ٩٩ حالة وفاة وهذا يعني ان نسبة الوفاة ٢بالمئة ".

وأضاف أنه "كل ما زادت نسبة الوفيات كل ما كان الرقم المسجل بعيدا عن الواقع ولدينا مختبرات متطورة في الكرخ وفحوصات كثيرة وشخصنا الكثير من الحالات"، مشيراً الى أنه "في الايام المقبلة سنشهد زيادة في عدد الفحوصات".

ولفت الحجامي الى أن "اجهزة الفحص تمر بـ٦ مراحل وبعضها تصل الى ٣ ساعات والعاملين عليها كوادر متخصصة من غير الممكن اي شخص يعمل عليها"، معتبراً أن "الفحص السريع سيكون متوفرا في الايام القليلة المقبلة في جميع المستشفيات والمراكز".

وتابع أن "زيادة اعداد الاصابات في جانب الكرخ سببها ان الفحوصات لم تتوقف"، مشدداً بالقول "انا على يقين ان الايام المقبلة ستشهد تراجعا بعدد الحالات والوفيات".