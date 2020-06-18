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الصحة توجه رسالة للمواطنين وتؤكد: كورونا تحول لوحش قاتل


وجهت وزارة الصحة، الخميس، رسالة الى جميع المواطنين بشأن علاج كورونا، فيما اكد عضو خلية الازمة بدائرة صحة الرصافة ان الفايروس تحول "لوحش قاتل".

وقال عضو خلية الأزمة بدائرة صحة الرصافة عباس الحسيني في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، إن "فيروس كورونا تسبب بازدياد اعداد الوفيات في بغداد والمحافظات والتي تجاوزت 60 حالة وفاة وقبلها 58 حالة المعلن عنها ضمن الموقف الوبائي اليومي وخصوصا خلال اليومين الماضيين"،

عازيا "ارتفاع معدلات الوفيات الى امتلاء المستشفيات وزحامها، ما يدفع البعض للجوء الى العلاجات الثانوية، فضلا عن عدم توفير العناية المركزة".

واضاف ان "الفيروس تحول الى وحش قاتل أخذ يؤدي الى الوفاة بعد مدة قصيرة من دخوله الى جسم المصاب وخصوصا اصحاب الامراض المزمنة، الذين يعانون من اعتلالات مرضية".

واشار الى "امكانية خفض اعداد الوفيات شرط متابعة المتشافين من الفيروس والطلب منهم بالتعهد خطيا للتبرع لمرة او مرتين ببلازما الدم لانقاذ المصابين الذين يعانون من تدهور حالتهم الصحية، لأن بعض المتعافين من الفيروس يخافون من التبرع، وكذلك يجب تقليل عدد الملامسين للشخص المصاب من خلال التباعد الاجتماعي والالتزام بالاجراءات الوقائية والرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر خطورة من القاطنين بالمناطق المكتظة بالسكان وخصوصا الذين لديهم مناعة اقل من غيرهم والتي تزيد أعمارهم عن الستين ويعانون من الامراض المزمنة".

واوضح ان "المستشفيات وصلت الى مرحلة تجاوزت تشخيص الاصابات ب‍فيروس كورونا بالفحص المختبري، حيث اصبح التشخيص حاليا بالفحص السريري عند مراجعة المصابين بسبب زيادة اعدادهم وكذلك المشتبه بهم، مما سبب التاخير باعلان المسحات لأيام طويلة"، لافتا الى ان "الارقام المعلن عنها بشكل يومي للإصابات بالفيروس غير حقيقية قياسا للواقع، لان اغلب المواطنين لا يأتون لإجراء اي فحوصات وهم مصابون من دون ان تظهر على اغلبهم اي اعراض".

فيما وجه المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر رسالة الى المواطنين شدد فيها على "عدم تناول أي دواء يوصف لهم لعلاج كورونا من دون مراجعة الجهات الطبية المختصة واعطاء علاج خاص بالوباء"، داعيا الى "تناول الفيتامينات، والاعتماد على الاغذية الجيدة لانها داعمة وتقوي المناعة".

 

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