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محافظ واسط مخاطبا ابناء المخافظة: نعيش بايام صعبة ومازال البعض يستهين بخطر كورونا


وجه محافظ واسط محمد المياحي، الخميس، رسالة الى ابناء المحافظة، فيما اشار الى ان البعض ما زال لغاية الان يستهين بخطر كورونا.

وقال المياحي في بيان "الى أبناء محافظتنا، نجدد نداءنا لكم بأن خطر الوباء مازال قائم وفي كل يوم تزداد حالات الاصابة، وفي كل المحافظات هناك زيادة في عدد الوفيات"، مبينا "اننا بدأنا فعليا بفقد الاحبة والاعزاء ونعيش أيام صعبة نحتاج اللطف الالهي بها".

واضاف "لقد تزايدت الحالات الحرجة والصعبة وعدد كبير من المصابين بدأت لديهم مشاكل في التنفس وأعراض اخرى، وضع مستشفياتنا صعب وعدد كبير من الاطباء والممرضين تمت أصابتهم"، مشيرا الى ان "البعض مازالوا يستهينون بخطر الوباء، واخرون يحرضون على الاطباء والممرضين".

وتابع المياحي ان "بعض المواطنين مازالوا يرفضون فتح اماكن حجر قرب منازلهم وهذه تصرفات غير أنسانية وغير شرعية"، لافتا الى انه "لا خيار ولا نجاة من الموت والاصابة الا بالبقاء في منازلكم وأتخاذ كافة الاجراءات الوقائية".

وبين المياحي "نحن أمام أيام صعبة وخطرة ولايعرف خطورة تلك الايام الا من يتواجد داخل المستشفيات ويعرف مدى الصعوبة في تزايد الحالات الحرجة"، موضحا "اننا نحتاج مراكز عزل جديدة ونحتاج همة المخلصين المتبرعين من الميسورين، وعلينا ان نتعاون ونتكاتف ونعمل بنوايا خالصة الى الله بعيداً عن الوظيفة والمسؤولية".

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