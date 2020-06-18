محافظ كربلاء: سيارة حديثة وقطعة أرض لمن يتبرع ببلازما الدم

أعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، الخميس،إطلاقه مبادرة لتبرع المواطنين المتشافين من فيروس كورونا ببلازما الدم، والتي تستخدم لعلاج المواطنين المصابين بالفيروس.

وذكر الخطابي في بيان أنه "سيتم إطلاق جوائز بعد إجراء القرعة للمتبرعين وسيفوز المتبرع الفائز الأول بسيارة حديثة والمتبرع الثاني والثالث بقطعة أرض سكنية في كربلاء المقدسة".

ولفت إلى أن هذه المبادرة تأتي لتحفيز المواطنين المتشافين من فيروس كورونا للتبرع بالبلازما والمساهمة في خدمة المجتمع".