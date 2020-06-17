الحشد الشعبي يعلن تامين محيط” طوزخورماتو”.. انتهت قذائف داعش

اعلن القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، الاربعاء، عن تامين محيط احد اكبر اقضية صلاح الدين.

وقال الحسيني في حديث صحفي ،ان” الحشد الشعبي وبقية التشكيلات الامنية الساندة نجح من خلال سلسلة عمليات نوعية من تامين كامل لمحيط قضاء طوزخورماتو بالاضافة الى امرلي”.

واضاف الحسيني،ان”كل المناطق التي كانت تستغل من قبل داعش في استهداف طوزخورماتو بالهاونات جرى مسكها وتامينها بشكل كامل من قبل الحشد الشعبي وبقية التشكيلات الامنية الاخرى من خلال كمائن ونقاط مرابطة لافتا الى المشهد الامني في شرق صلاح الدين مستقر حاليا”.

وكان قضاء طوزخورماتو احد اكبر اقضية صلاح الدين تعرض الى سلسلة هجمات بالهاونات خلال الاسابيع الماضية مادى الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.