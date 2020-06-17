مستشار الكاظمي: الإعلام الحكومي غير فعال بمكافحة كورونا ومنشغل بالمناكفات السياسية

وصف مستشار رئيس الوزراء هشام داوود، الأربعاء، الإعلام الحكومي بغير الجديد خلال مواجهة جائحة كورونا، فيما بين انه منشغل بالمناكفات السياسية.

وقال داوود في تصريح صحفي إن “الإعلام الحكومي لم ينجح بإقناع المواطنين بخطر جائحة كورونا ومستوى حملاته التوعوية ليس بالمستوى المطلوب”، لافتا إلى إن “الحكومة سجلت نقاط على الإعلام الحكومي خلال مواجهة فيروس كورونا”.

وأضاف أن “الإعلام الحكومي غير جيد وليس في مستوى الطموح وانشغل خلال هذه الفترة بالمناكفات السياسية وابتعد عن القضية الأهم”، مبينا أن “رئاسة الوزراء اجتمعت خلال اليومين السابقين بمسؤولي الإعلام الحكومي وبحث نقاط الخلل”.

وكان مستشار رئيس الوزراء هشام داوود قد أكد ، أمس الثلاثاء، أن وضع البلاد الصحي ليس هو الأخطر من بين دول العالم، فيما بين أن وزير الصحة حسن التميمي تواصل مع الجانب الروسي لجلب العلاج لمرضى كورونا.