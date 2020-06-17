انطلاق المرحلة الثانية لعمليات "الصدمة" لكشف تهريب سعات الانترنت في الموصل

أعلن وزير الاتصالات اركان شهاب احمد الشيباني، الاربعاء، عن انطلاق المرحلة الثانية "لعمليات الصدمة" في الموصل لكشف ومكافحة تهريب سعات الانترنت في العراق.

وقال الشيباني في بيان إن" المرحلة الثانية "لعمليات الصدمة" انطلقت صباح اليوم، بإشراف مباشر من قبل وزير الاتصالات وبدعم وتعاون وتنسيق مشترك مع جهازي المخابرات والامن الوطني وهيئة الاعلام والاتصالات وقوات الرد السريع في وزارة الداخلية للكشف عن مواقع وأبراج وعُقد ومنظومات تهريب سعات الانترنت في محافظة نينوى ومستمرين بهذه العمليات لحين القضاء على التهريب بشكل كامل".

واوضح أن "المرحلة الثانية "لعمليات الصدمة" انطلقت في جميع قواطع محافظة نينوى بتعاون كبير بين كافة الجهات بما فِيهَا محافظة الموصل والجهات الامنية المختصة التي اخذت بدورها تغطية الجانب الامني للوصول الى المهربين الحقيقيين لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

واكد الشيباني ان "استمرار هذه العمليات النوعية التخصصية لكشف ومكافحة تهريب سعات الانترنت في عموم العراق هو احد الواجبات الاساسية ل‍وزارة الاتصالات بالتعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات والاجهزة الامنية والجهات ذات العلاقة ومستمرون حتى الخلاص من هذه الظاهرة التي تنخر الامن والاقتصاد العراقي".

وقدم الشيباني "شكره وتقديرة لكافة الجهات الداعمة والمشاركة في "عمليات الصدمة" لتحليهم بالشجاعة والروح الوطنية لخدمة العراق متمنياً من الشركات الوطنية العاملة في قطاع الاتصالات والانترنت السعي والاجتهاد للابلاغ عن حالات التهريب وعُقد الاتصالات الغير قانونية وتعويض المشتركين عن السعات المهربة التي تم ايقافها من خلال العمليات لتحل محلها سعات الانترنت الرسمية عبر الشبكة الوطنية".