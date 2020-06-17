اقليم كوردستان يعلن 16 حالة وفاة و166 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء تسجيل 16 حالة وفاة، و166 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك خلال الاعلان عن الموقف الوبائي اليومي للفيروس في عموم الاقليم.

وجاء في البيان المرقم (113) للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، لنشاطاتها خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID19 انها حجرت 17 شخصا جديدا فبلغ عدد المحجورين 958 شخصا من 31 مكانا مختلفا، بينهم (234) من اربيل و(6) من السليمانية و(718) من دهوك.

واضاف البيان ان الوزارة اجرت (1842) فحصا جديدا من بينها (664) فحصا في اربيل و(588) في السليمانية و(462) في دهوك و(55) في حلبجة و(103) في كرميان، لافتا الى النتائج اظهرت اصابة (166) شخصا من بينهم (29) في اربيل و(89) في السليمانية و(35) في كرميان و(1) واحد في و(12) في حلبجة.

ونوه البيان الى ان (19) مصابا اكتسبوا الشفاء التام من بينهم (4) من السليمانية و(4) من كرميان و(11) من حلبجة.

واشار البيان الى وفاة (16) مصابا من بينهم (5) من اربيل و(10) من السليمانية و(1) من رابرين.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ بداية ظهور المرض بـ(15180) شخصا خرج منهم (14222) شخصا.

ولفت البيان الى ان الوزارة اجرت (109843) فحصا منها (52820) في اربيل و(32295) في السليمانية و(23958) في دهوك و(770) في حلبجة.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في الاقليم بحسب البيان (2821) شخصا من بينهم (747) من اربيل و(1878) من السليمانية و(136) من دهوك و(60) من حلبجة، لافتا الى اكتساب (1123) مصاب الشفاء التام من بينهم (354) من اربيل و(648) من السليمانية و(88) من دهوك و(33) من حلبجة.

وبحسب البيان فان مجموع المصابين الذين توفوا جراء المرض منذ بداية ظهور الفيروس بلغ (75) حالة وفاة من بينهم (12) من اربيل و(63) من السليمانية.

ووجه البيان الشكر والتقدير للاطباء والكوادر الصحيين وجميع الفرق الصحية العاملة، مطالبا المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية والابتعاد عن الاماكن المزدحمة ووضع الكمامات ولبس القفازات والاتصال على الخط الساخن (122) عند الحالات الضرورية.