الصحة العالمية تهاجم عراقيين بسبب "كذبة كورونا"

انتقدت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، مواطنين عراقيين يشككون في حقيقة وجود فيروس كورونا ويعتبروه "كذبة" وهو ما لا يخدم جهود احتواء الجائحة.

وقال ممثل منظمة الصحة في بغداد ادهم اسماعيل في حديث صحفي ، "للأسف بعض المواطنين العراقيين يكذبون حقيقة وجود فيروس كورونا على أرض الواقع، وهذا غير صحيح، فان الفيروس حقيقي وليس كذبة وعلى الجميع تصديقها".

وأضاف أن "ارتفاع معدل الإصابات بالعراق وتجاوزها ألف إصابة يومياً جاء نتيجة التجمعات الاجتماعية وإقامة دورة رياضية في شهر رمضان والعيد، واستمرار الحفلات ومجالس العزاء وعدم الاهتمام بالإجراءات الوقائية واستهانة المواطنين بفيروس كورونا".

وبين اسماعيل، أن "الحكومة العراقية عملت ما عليها ولا تستطيع تخصيص شرطي لكل مواطن ومنعه من الحركة"، مشيرا إلى أن "المواطن هو من يستطيع حماية نفسه وعائلته من الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة من الحكومة ووزارة الصحة".

والثلاثاء، سجل العراق أرقاماً غير مسبوقة بحالات كورونا بـ60 وفاة وألف و385 إصابة جديدة خلال يوم واحد، ما رفع مجمل الإصابات إلى 22 ألفاً و700، بينها 712 وفاة، و9 آلاف و862 حالة شفاء.