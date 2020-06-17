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الصين تطالب العراق بتعزيز امن شركاتها


طالبت جمهورية الصين الشعبية، الاربعاء، العراق المزيد من الدعم وتعزيز امن الشركات الصينية العاملة في العراق.

وقالت الوزارة في بيان ، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين التقى مع سفير جمهورية الصين الشعبية في العراق تشانغ تاو، وتمحور اللقاء حول عدد من الموضوعات، بينها اهمية تفعيل سبل التعاون الثنائي بين بغداد وبكين".

واشار حسين، بحسب البيان، الى "توسيغ نطاق التعاون الثنائي في مجال دعم اعادة البنى التحتية في المناطق المحررة"، مثمنا "مواقف بكين الداعمة للعراق".

واعرب السفير الصيني عن، "اهتمام حكومة بلاده بتعزيز العلاقات مع العراق"، مؤكدا "حرص حكومته على ابعاد العراق عن الصراعات الخارجية".

وأضاف البيان، "وزير الخارجية تسلم رسالة تهنئة من قبل نظيره الصيني تضمنت الدعوة لزيارة الصين في اطار تعزيز العلاقات بين البلدين"،

لافتة الى أن "السفر الصيني طلب من الوزير المزيد من الدعم وتعزيز امن الشركات الصينية العاملة في العراق".

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