النقل تنفي حقيقة اصابة وزيرها بكورونا

كشفت وزارة النقل، الاربعاء، حقيقة اصابة وزيرها بفايروس كورونا.

وقالت مديرة اعلام الوزارة فطومة الموسوي في بيان ان "ما نشر من اخبار في بعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية حول اصابة وزير النقل الكابتن ناصر بندر الشبلي بفايروس كورونا (كوفيد-19)، عارية عن الصحة"، مبينة ان "الوزير يتمتع بصحة جيدة ويمارس اعماله بشكل يومي".

واضافت ان "هذه الاخبار التي انتشرت مؤخراً لا تعد كونها شائعات"، مشيرة الى ان "احد افراد عائلة الوزير قد اصيب بالفايروس ويتلقى العلاج في الحجر الصحي وان الشبلي معافى بشكل كامل وصحته جيدة جداً".

واكدت ان "على الاعلام العراقي التأكد من المعلومات قبل نشرها باعتبار ان الكلمة والمصداقية مهمة جداً في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها بلدنا الحبيب بمواجهة خطر انتشار هذا الفايروس في البلاد، ويجب مراعاة اخذ المعلومة من مصادرها الموثوقة والجهات الرسمية المعنية بالحدث".