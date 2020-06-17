نائبة مصابة بكورونا: الموت للفقراء مجاناً في مستشفيات العزل وبإصابات ألفية

قالت عضو البرلمان العراقي وحدة الجميلي والتي تأكد اصابتها بفيروس كورونا، الى أن "الموت للفقراء مجاناً" في مستشفيات العزل الحكومية، واصفة اعداد الاصابات بالمرض بـ"الألفية".

وكتبت الجميلي، على حسابها في موقع التواصل، تويتر، قائلة "حكومة بائسة ، رقابة متواطئة ، رئيس وزراء متخيل أنه بطل فليد ، والموت للفقراء مجاناً في مستشفيات العزل ، وبإصابات ألفية".

ودعت الجميلي من وصفتهم بـ"الغيارى"، الى "شراء قناني الأوكسجين وارسالها لمقابر العزل الصحي" على حد وصفها.

واضافت "لا ضمير صاحي اذن لا شرعية لحكومة متجاهلة ".

وكانت الجميلي قد اعلنت مساء الاثنين تأكيد اصابتها ب‍فيروس كورونا بعد ظهرو نتائج التحاليل المختبرية ، وعزت الاصابة الى الاختلاط بالجمهور من "الفقراء".