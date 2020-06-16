الاستيلاء على مضافات لداعش الارهابي تضم اسلحة وادوات شنق وتعذيب غربي الانبار

اعلن قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي ،الثلاثاء، عن الاستيلاء على مجموعة مضافات لفلول تنظيم “ داعش”الارهابي تحوي على اسلحة وادوات شنق لـ” داعش” بعملية امنية استباقية غربي الانبار .

وقال الدليمي في تصريح صحفي ان ” قوة امنية من الفرقة الاولى لواء 53 نفذت حملة امنية استباقية استهدفت منطقة العامج التابعة لقضاء الرطبة غربي الانبار ، تمكنت من خلالها من العثور على مجموعة من المضافات تحوي على اسلحة وادوات شنق وتعذيب لعصابات داعش الاجرامية “.

واضاف ان” القوات الامنية داهمت المناطق المستهدفة على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود مضافات تستخدم لخزن الاسلحة وعمليات التعذيب والشنق لخلايا ارهابي داعش”.

وأوضح الدليمي، أن “فرقة من معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع اي اصابات في صفوف القوة المقتحمة “