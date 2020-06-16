اندلاع حريق داخل 4 مخازن تحوي مواد انشائية وكهربائية في اليوسفية جنوبي بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باندلاع حريق بمخازن للمواد الانشائية في منطقة اليوسفية جنوبي العاصة بغداد.

وقال المصدر إن "حريقا اندلع في اربعة مخازن تحتوي على مواد انشائيه وكهربائيه في منطقة اليوسفية الطريق الدولي باتجاه الرضوانية".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "الدفاع المدني ارسل 20 فرقة اطفاء وانقاذ للسيطرة على النيران مع تمكنها من انقاذ 7 عمال بنكلادش حال وصولها الى موقع الحادث بالتزامن مع عمليات الاخماد وتطويق النيران".