المتحدث باسم القائد العام: سنتعامل مع القصف التركي بالدبلوماسية

اعتبر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، الثلاثاء، القصف التركي الأخير على قضاء سنجار بأنه عمل مستفز، فيما أكد أن العراق سيتعامل مع القصف التركي وفق منظور الدبلوماسية.

وقال رسول في تصريح صحفي إن “القصف التركي الأخير على قضاء سنجار شمالي البلاد عمل مستفز ولم يراعِ قوانين حسن الجوار”.

وأضاف أن “ العراق لن يسمح بتكرار تلك العمليات مرة أخرى وسيتعامل مع تركيا وفق منظور الدبلوماسية”.

واستدعت وزارة الخارجيّة، الثلاثاء، السفير التركيّ في العراق فاتح يلدز على خلفيّة القصف التركيّ الذي طال عدداً من المناطق شمال العراق، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم.