الحشد الشعبي يعلن تحرير 3 مختطفين وضبط مغارة لداعش الارهابي غرب داقوق

أفاد القيادي في الحشد الشعبي، محور الشمال، علي الحسيني، الثلاثاء، بانقاذ ثلاثة مدنيين من عصابات داعش وضبط مغارة في مدينة “الزركة” ضمن محافظة كركوك.

وقال الحسيني في حديث صحفي إن “قوة من الحشد الشعبي تمكنت من انقاذ ٣ اشخاص خطفهم داعش الاجرامي ودمر مغارة في مدينة الزركة الوقاعة غرب قضاء داقوق التابع لمحافظة كركوك”.

وأضاف، أن “المغارة كانت تضم وثائق كانت مهمة لداعش وفيها غذاء ومحولة كهربائية”، مشيرا الى ان “العملية ناجحة ودقيقة ودمرت أنفاقا لداعش الاجرامي في ذات المدينة”.

وأوضح، أن “ الحشد الشعبي القوة الوحيدة التي تمكنت من دخول المدينة منذ ٢٠٠٣ بضمنها قوات الاحتلال الامريكي”.