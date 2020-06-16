الصحة تعلن تسجيل 1385 اصابة بكورونا وشفاء 591 مصاباً في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، تسجيل 1385 اصابة بكورونا وشفاء 591 مصاباً في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان انه " تم فحص (١٠٣٣٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٩٠٣٣٥)".

وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجلت هذا اليوم ( ١٣٨٥) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ٧١

بغداد / الكرخ ٤٦٥

مدينة الطب ٧٢

النجف الأشرف ٣٥

االسليمانية ١٣٢

أربيل ٣٢

كربلاء ٤٠

كركوك ٣٥

ديالى ٦٢

واسط ٥٦

الديوانية ١٩

البصرة ٧٦

ميسان ١٠٠

بابل. ٦٠

ذي قار ١٠٩

نينوى ١١

الانبار ٦

دهوك ٢

المثنى ٢

وأوضحت، أنه "تم تسجيل ٥٩١ حالة شفاء وكما يلي:

بغداد الرصافة ١٨٩

بغداد الكرخ ١٢٦

مدينة الطب ٢٣

النجف ١٧

اربيل. ١٣

دهوك ٧

كركوك ٧

كربلاء ١٩

ديالى ٨

البصرة ١٨

ميسان ٢٥

واسط. ٢٥

بابل: ٥٥

الديوانية: ١٧

ذي قار ٢١

المثنى ١١

نينوى: ٢

صلاح الدين: ٨

وأكدت الوزارة، أن "الوفيات بلغت ٦٠ حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة ١٨

بغداد الكرخ ٥

مدينة الطب ٢

النجف ٤

السليمانية ٦

اربيل ١

كركوك. ٢

ديالى. ٢

البصرة ١

واسط. ٥

ميسان ١

ذي قار ١٢

بابل ١

وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات بلغ ٢٢٧٠٠، ومجموع حالات الشفاء ٩٨٦٢، ومجموع الراقدين الكلي ١٢١٢٦، أما الراقدين في العناية المركزة بلغ ١٤٨، ومجموع الوفيات ٧١٢".