وفاة البرلمانية الأمريكية المسلمة إلهان عمر بفايروس كورونا

أعلنت السيناتور الديمقراطي إلهان عمر وفاة والدها صباح اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا منذ أسبوعين.



ونشرت الهان عمر المسلمة من أصل صومالي تغريدة عبرت من خلالها عن الحزن الشديد لوداع والدها نور محمد عمر

ودخل والد عمر في غيبوبة منذ 9 أيام في مركز هينيبين الطبي في ولاية مينيسوتا بسبب مرض كوفيد- 19

وأفادت صحف محلية أن نور عمر محمد (67 عاماً) في حالة خطرة، وأشارت إلى أن صحراء، شقيقة إلهان، قد سافرت من كينيا لتكون بجانب والدها.