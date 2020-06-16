الكعبي يدعو الكتل السياسية الى أن تكون “جسدا واحد” لتأمين سيادة العراق والسيطرة على أجواءه

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، القوى السياسية الى التعاون للحفاظ على سيادة العراق وتأمين أجواه، مشددا على أن الحوارات مع أمريكا يجب أن ترتكز على سيادة ومصالح العراق وشعبه فقط .

وقال مكتب الكعبي، في بيان إن “حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، اجتماعا مع عدد من رؤساء وممثلي اللجان النيابية لبحث تفاصيل الحوار العراقي – الاميركي الذي انطلق قبل ايام ومعرفة الخطوات والمبادئ التي ارتكز عليها الوفد والمتعلق بالجوانب الامنية والاقتصادية وغيرها “.

وأَضاف، أن “الاجتماع خُصص لاستضافة الفريق الحكومي التفاوضي مع الولايات المتحدة برئاسة الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية عبد الكريم هاشم مصطفى، و حضور محمد الحاج حمود، وعدد من الشخصيات الاخرى ضمن الوفد”.

وأكد الوفد الحاضر أن “جولة المباحثات كانت جيدة و ناجحة وجاءت طبقاً لقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية”، مبينا أن “موعد الحوار المقبل مع واشنطن سينطلق في شهر تموز المقبل وسيتم الاخذ بجميع الافكار التي طرحت من قبل اعضاء مجلس النواب اليوم “.

واكد الكعبي ان “قضية انسحاب القوات الاميركية يجب ان توضع في اولى اولويات جميع الحوارات والاتفاقات المشتركة المقبلة”، مخاطبا الوفد العراقي “حواركم يرتكز على سيادة ومصالح العراق وشعبه فقط “.

وعبر عن “امله بنجاح الحوارات التي يديرها الفريق المفاوض، وان تتكلل هذه الجهود المبذولة بتحقيق الاهداف المنشودة التي يتطلع اليها الشعب وممثليه”، داعيا جميع القوى السياسية الى أن “يكونوا جسد واحدا امام معالجة التحديات القائمة سيما موضوعة تأمين السيادة والسيطرة على الاجواء، فضلا عن الاقتصادية والمالية منها في ضوء ازمتي جائحة كورونا و انخفاض اسعار النفط “.