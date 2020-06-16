إصابات ووفيات كورونا في ذي قار تتجاوز الـ 120 خلال ساعات

تجاوزت اعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في محافظة ذي قار الـ 120 خلال ساعات اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر، إن دائرة صحة ذي قار سجلت اليوم، ١٠٩ إصابة جديدة ب‍فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتائج التحليل المختبري.

وأوضح المصدر، أن المحافظة سجلت خلال الساعات الماضية ١٢ حالة وفاة جراء الاصابة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الاثنين، عن تسجيل 1106 اصابات ب‍فيروس كورونا في عموم العراق كانت حصة محافظة ذي قار منها 103 اصابات.