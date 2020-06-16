اثناء بيعهما فتاتين وكلية طفل.. اعتقال متهمين بالاتجار بالبشر في المثنى

اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن اعتقال متهمين بالاتجار بالبشر في المثنى، مبينا ان المتهمين اعتقلا بالجرم المشهود.

وقالت في بيان ان "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على متهمين اثنين في محافظة المثنى يعملان بالاتجار بالبشر".

واضافت انه "تم القاء القبض عليهما بالجرم المشهود أثناء قيامهما ببيع كلية طفل يبلغ من العمر 6 سنوات وابنتين بعمر 14 سنة و15 سنة"،

مشيرة الى انهما "اعترفا من خلال التحقيقات الأولية بقيامهما بهذه الجرائم، وتم تدوين أقوالهما وإحالتهما للجهات المختصة".