أكثر من 100 إصابة بكورونا بين صفوف ضباط ومنتسبي الدفاع المدني منذ ظهور الوباء

أفاد مصدر، الثلاثاء، بإصابة 105 ضباط ومنتسبين في الدفاع المدني بفايروس كورونا منذ ظهور الوباء في العراق.

وقال المصدر إن "105 ضباط ومنتسبين في الدفاع المدني أصيبوا بفايروس كورونا المستجد منذ بدء ظهور الوباء في العراق".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الإصابات جاءت بسبب ما يقوم به الدفاع المدني من عمليات تعقيم شملت الدور والمناطق السكنية التي سجلت اصابات بهذا الفايروس في عموم المحافظات".