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الأزمة النيابية تنتقد الأداء الحكومي لمواجهة كورونا وتصفه بالبطيء وغير الفعال


انتقد نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، الاثنين، الاداء الحكومي بشأن كورونا، واصفا اياه بـ"البطيء وغير الفعال"، فيما حذر من انهيار الواقع الصحي بشكل تام.

وقال الكعبي في بيان انه "بشكل شخصي شرع وقبل تسجيل اي اصابة بالفايروس داخل العراق الى التهيئة وتشكيل خلية الازمة وحث المعنيين على اجراء استعدادات وتحضيرات لمواجهة اصابات, وبالفعل نجحنا ولفترة طويلة من تطويق الجائحة وبشكل افضل من بلدان كبيرة ومتقدمة في المجال الصحي".

واضاف ان "الأداء الحكومي البطيء وغير الفعال بالتعامل مع حالة الطوارئ والتراخي في تطبيق تعليمات خليتي الازمة النيابية والحكومية وعدم صرف الاموال المطلوبة من قبل وزارة المالية لصالح وزارة الصحة رغم منحها التسهيلات الادارية والاستثناءات المهمة المطلوبة في حينها, نجم عنه تصاعد في وتيرة عدد الاصابات و الوفيات، سيما في بغداد".

وتابع انه "سبق وان حذر ولاكثر من مرة من وصول البلد مثل هذه المراحل المتقدمة بعدد الاصابات وهناك توقعات لوصول الاصابات الى الالاف والخروج عن السيطرة, فضلا عن مطالبته في اكثر من اجتماع للازمة النيابية بضرورة الاسراع في توفير المستلزمات الطبية وعدّد الفحص الوقائي وادوات الكشف المختبرية التي تعاني منها الان عموم المستشفيات في العراق وبخاصة العاصمة بغداد ذات الكثافة السكانية العالية".

واكد الكعبي ان "لجنة الصحة والسلامة الوطنية اهملت وطيلة الأشهر الماضية موضوعة توفير وتهيئة مواقع للحجر الصحي للمرضى والملامسين والمشتبه باصابتهم بالفيروس, ولم تعمل على الإستفادة من تجارب البلدان التي نجحت في مهامها لتطويق الجائحة"، محذرا من "ان استمرار الحكومة بالتعامل مع هذا الوباء بذات الطريقة التقليدية، سيقودنا الى انهيار الواقع الصحي بشكل تام وفقد المئات من احبتنا في عموم البلاد".

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