اصابة عضوة بمجلس النواب عن محافظة نينوى بفايروس كورونا

افاد مصدر طبي بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في صفوف اعضاء مجلس النواب.

وذكر المصدر أن "الفحوصات أثبتت إصابة النائب محاسن حمدون بفيروس كورونا". واضاف أن "حمدون ترقد الآن في الحجر الصحي بمستشفى السلام لتلقي العلاج".

واصدر مكتب مجلس النواب في محافظة نينوى توضيحاً حول اصابة النائب عن المحافظة محاسن الحمدون بفيروس كورونا.

وقال المكتب في بيان، انه "بعد عودة السيدة النائب محاسن حمدون الدلي من بغداد الى محافظة نينوى وخضوعها الى الفحوصات الطبية اللازمة من قبل كوادر صحة نينوى للأسف الشديد ظهرت نتائج الفحص الطبي موجبة"، مبيناً ان "السيدة النائب ترقد في الحجر الصحي - مستشفى السلام".

وأضاف المكتب، أن النائب الحمدون "تتمتع بصحة جيدة".

يشار الى ان الحمدون قد التقت قبل يومين بوزيري الشباب والصناعة.