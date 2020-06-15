نائب عن الفتح: لايمكن اكمال العام الحالي من دون إقرار موازنة

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، ان العام الجاري لايمكن اكماله من دون إقرار أي موازنة، لافتا الى ان البرلمان سيتابع الموضوع من اجل التصويت على موازنة ولو للاشهر المتبقية.

وقال جابر في حديث صحفي ان “الازمة المالية التي عصفت بالعالم والعراق على وجه الخصوص بالإمكان تجاوزها، خاصة مع استعادة الأموال التي بذمة الإقليم فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية وواردات النفط”.

وأضاف ان “العام الجاري لايمكن ان يمضي من دون ان تقر له أي موازنة، اذ يتوجب ان يتم التصويت على موازنة للاشهر المتبقية من اجل الاعداد لموازنة العام المقبل”، لافتا الى ان “البرلمان سيتدخل بالموضوع من اجل معرفة الوضع المالي للبلد وإقرار موازنة للاشهر المتبقية”.

وبين ان “الكثير من أبواب تمويل الموازنة متوفرة في الوقت الراهن لتجاوز الازمة الراهنة بعيدا عن استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين، بالاستعانة بايرادات المنافذ والمطارات والزراعة والصناعة والضرائب والسياحة”.