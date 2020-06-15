نائب: لا استبعد ممارسة الحلبوسي الضغط على القضاء لتبرئة مثنى السامرائي

بين النائب المستقل باسم الخشان، الاثنين، أن تدخل رئيس مجلس النواب وممارسته الضغط على القضاء لتبرئة مثنى السامرائي من عقود فساد طباعة المناهج الدراسية لوزارة التربية أمر غير مستبعد.

وقال الخشان في حديث صحفي “هنالك حديث حول ممارسة محمد الحلبوسي الضغط على القضاء لإغراض شخصية قد يكون حقيقي”، لافتا إلى إن “ممارسة الحلبوسي الضغط على القضاء لتبرئة مثنى السامرائي من عقود فساد طباعة المنتهج الدراسية لوزارة التربية أمر غير مستبعد”.

وأضاف أن “الحلبوسي يحاول من تلك التحركات ضم عدد من الشخصيات السنية ضمن محوره السياسي كونه خسر دعم الكثير من الشخصيات الشيعية خلال الفترة الحالية”، مبينا أن “القضاء بحاجة إلى إصلاح حقيقي بإجراءاته القضائية حيث منح البراءة لعدد كبير من السياسيين الفاسدين من ضمنهم سياسي نينوى”.