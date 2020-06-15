الأنبار تستنفر بعد دخول مصاب بكورونا في "حفلة عرس"

أعلنت خلية الأزمة في محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، تمديد حظر التجوال حتى إشعار آخر، في حين أشارت دائرة صحة المحافظة إلى اتخاذ إجراءات بعد ثبوت إصابة شخص بفايروس كورونا، كان قد حضر "حفلة عرس" في الرمادي الأسبوع الماضي.

وفي مؤتمر صحفي، ذكرت الخلية أنها قررت "تمديد حظر التجوال في المحافظة إلى اشعار آخر لحين مناقشة الواقع الصحي داخل محافظة الأنبار والسيطرة على الملامسين كافة، وتحميل المخالفين التبعات القانونية".

إلى ذلك، قال مدير صحة الأنبار خضير خلف شلال إن "حفلة عرس أقيمت يوم الاثنين الماضي في إحدى مناطق الرمادي واتضح أن أحد الموجودين في العرس مصاب"، مبيناً أن "فرقنا منتشرة وتقوم بتتبع المتواجدين في العرس والملامسين للمصاب".

وأضاف شلال، أن "هناك استهانة كبيرة وعدم احترام للإجراءات الوقائية، وتم تشخيص إصابات عدة بفايروس كورونا اليوم"، داعياً إلى "الالتزام بالتعليمات الصحية".