مدفعية الجيش تقصف 8 اهداف “داعشية” على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

أعلن القيادي في الحشد العشائري محمد العبيدي، الثلاثاء، عن قصف مدفعية الجيش 8 اهداف لتنظيم “ داعش” الاجرامي على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.

وقال العبيدي في تصريح صحفي ان” مدفعية الجيش المرابطة في حاوي العظيم(80كم شمال بعقوبة) قصفت 8 اهداف لتنظيم داعش في منطقتي سبيعات والبو جمعة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين لكنها ضمن حدود الاخيرة”.

واضاف العبيدي،ان” القصف جاء بعد رصد تحركات مشبوهه لخلايا تنظيم داعش التي تختبى في مناطق مهجورة استغلت من قبل التنظيم كمضافات لخلاياها ونقاط انطلاق لتنفيذ هجمات ارهابية صوب القرى والمناطق المحررة القريبة منها وخاصة قرى ناحية العظيم”.

ودابت مدفعية الجيش على قصف اهداف داعش في القرى والمناطق المهجورة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين بسبب نشاط خلايا التنظيم