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رئيس مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية : الهجوم على السفارة الاميركية جاء رداً على التظاهرة المليونية.. واشنطن هي المتورطة لعدة اسباب


رجح رئيس مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية، هاشم الكندي، ، الاثنين تدبير واشنطن للهجوم الأخير الذي استهدف سفارتها وسط العاصمة بغداد، فيما أكد أن الهجوم جاء رداً على التظاهرة "المليونية".

وقال هاشم الكندي في حديث صحفي إن "هناك من يريد اشعال الموقف في العراق على خلفية استهداف السفارة الاميركية"، مشيراً إلى أن "الامريكان هم المستفيدون من الاستهداف، لأنهم يريدون ذرائع تبقيهم في العراق".

وأضاف الكندي، أن "المقاومة الإسلامية في العراق لم تطلق اية صواريخ على أي هدف أميركي في العراق، وهي لا تخفي شيئاً بخصوص ذلك"، مشيراً إلى أن "فصائل المقاومة اذا اطلقت صاروخا ستعلن عنه وتتشرف بذلك، ولو كانت قد ضربت مؤخرا لاعلنت عنه".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت اول أمس الأحد، سقوط 5 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر، عقب ذلك، أمر رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، القوات الامنية بالبحث والتحري لمنع تكرار الاعتداء على السفارة الامريكية في بغداد.

وتابع الكندي، أن "ما حصل اخيراً هو رد على التظاهرة المليونية ضد الوجود الأميركي، هدفه تصعيد ضد المقاومة الإسلامية، ولم يحصل سابقاً أن تصل الصواريخ لداخل السفارة، لكن هذه المرة اختلف الامر وواشنطن هي المستفيد من وصول الصواريخ لداخل السفارة".

وأكمل، أن "واشنطن هي المتورطة، لأن من يستطيع ان يدخل سيارات مفخخة للمناطق الشيعية لضرب الأهالي، يستطيع استخدام تلك المناطق لضرب المنطقة الخضراء".

وأشار رئيس مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية، إلى أنه "من حق العراقيين الثأر على اغتيال واشنطن لنائب رئيس هياة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وأيضا تورطها بقتل مقاتلين قبلها بأيام، لكن المقاومة تريد استنفاذ الخيارات السياسية"، مبيناً أم "فصائل المقاومة اتفقت ببيان التظاهرة المليونية ان الخيار العسكري مؤجل بانتظار تطبيق قرار البرلمان بشأن اخراج القوات الأجنبية".

وصوت مجلس النواب، الاحد (05 كانون الثاني 2020)، في جلسة استثنائية على خروج جميع القوات الاجنبية والامريكية من العراق، وإلغاء دور التحالف الدولي في العراق، بالإضافة إلى إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الامريكية، من قبل الحكومة العراقية.

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رئيس مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية : الهجوم على السفارة الاميركية جاء رداً على التظاهرة المليونية.. واشنطن هي المتورطة لعدة اسباب
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