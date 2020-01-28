الأمم المتحدة تبعث باقة ورد للامام المفدى السيد علي السيستاني: صوتك صوت العقل

قدمت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، تبريكاتها وتمنياتها بالشفاء التام، مع باقة ورد، للمرجع الاعلى السيد علي السيستاني بعد نجاح عمليته الجراحية مؤخراً.

وجاء في نص الرسالة التي سلمت رسمياً الى مكتب المرجع المفدى السيد السيستاني مع باقة الورد: “نيابة عن أسرة الامم المتحدة في العراق، نتمنى لسماحتكم الشفاء العاجل”، مؤكدة أن “صوتكم هو صوت العقل وحكمتكم مهمة للغاية”.

وكان الامام المفدى السيد علي السيستاني أجرى في مستشفى الكفيل بكربلاء المقدسة، عملية جراحية تكللت بالنجاح جراء كسر في عظم الفخذ.