مكتبه: البارزاني لم يسجّل شكوى ضد أي شخص بتهمة التشهير

نفى مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، السبت، قيام الاخير بتسجيل شكوى ضد أي شخص بتهمة التشهير.

وذكر إعلام مقر البارزاني في بيان ، انه "تم نشر خبر، في عدد من المواقع الاكترونية الكردية والعربية، يشیر الی القاء القبض علی مواطن عراقي في مدينة النجف نتيجة لشكوی مقدمة ضده من قبل البارزاني، بتهمة التشهير به".

وأضاف :"نعلن لجميع الاطراف ان هذا الموضوع لا يمت بصلة، من قريب او بعيد، بالبارزاني، ولیس له علم بهذا الموضوع"، مؤكداً أن "البارزاني لم يسجل اي شكوی ضد اي شخص، ولیس لنا اي علاقة بهذا الموضوع".

يشار الى أن مصدر محلي في النجف أفاد، اليوم السبت، باعتقال مواطن في مطار المحافظة على خلفية دعوى قضائية رفعها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ضده.

وأعلنت قيادة شرطة النجف، ظهر اليوم السبت، عن اطلاق سراح مواطن من اهالي الديوانية اعتقل قضائيا لحكومة اقليم كردستان.