اعلنت هيأة النزاهة، الخميس (26 كانون الأول 2019)، حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لأعضاء مجلس محافظة واسط.
وذكرت وثيقة للنزاهة "تنفيذا لقرار محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا هيأة النزاهة في واسط والمؤرخ في 2019/11/26، والمتضمن حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين المدرجة تفاصيلهم في الجدول المرفق ربطاً والذي يبدأ بالتسلسل (1) والمتهم (مازن كندوح سلمان) وتنتهي بالتسلسل (28) المتهم (منتظر ناجي ياسر) لإجراء اللازم من قبلكم وإعلامنا بالإجابة بالسرعة الممكنة تنفيذاً للقرار القضائي".
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