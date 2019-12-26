تحالف “البناء”: لن نعترض على أية شخصية يقدمها رئيس الجمهورية إن كانت وفق السياق الصحيح

أكد تحالف البناء عدم اعتراضه على اية شخصية يطرحها رئيس الجمهورية برهم صالح، لتولي منصب رئاسة مجلس الوزراء.

وقال النائب عن التحالف عباس الزاملي في تصريح إن طرح اية شخصية مقبولة سياسيا وشعبيا من قبل رئيس الجمهورية، لن يكون عليها اعتراض من قبل تحالف البناء داخل مجلس النواب، لافتا الى ان تحالفه سيمنحها الثقة لرئاسة المنصب.

وأوضح الزاملي أن الاعتراض سيكون على الآلية التي سيعتمدها الرئيس صالح في اختياره لرئيس الوزراء فان كانت صحيحة لفن يتم الاعتراض عليها وان كانت مخالفة فسيكون للتحالف موقف أخر، مشيرا الى ان الخلاف بين رئيس الجمهورية والكتل السياسية هو السبب بتأجيل حسم ملف مرشح رئاسة مجلس الوزراء