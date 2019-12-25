قصي السهيل يعتذر عن تكليفه برئاسة الوزراء

تناقلت مواقع اخبارية وثيقة صادرة من مرشح تحالف البناء لرئاسة الوزراء قصي السهيل تتضمن اعتذاره عن التكليف برئاسة الوزراء.

وجاء في نص الوثيقة "الاخوة في تحالفف البناء.. أثمن عاليا ترشيحكم لنا باعتباركم الكتلة الاكبر، ولكون الظروف غير مؤاتية ومهيئة حسب تقديرنا لمثل هذا التكليف، ارجو تفضلكم بالموافقة على قبول اعتذاري عنه، راجيا لكم الموفقية في اختيار من ترونه مناسبا بديلا عنا".

وأفاد مصدر برلماني، في 17 كانون الاول الحالي، بقيام تحالف البناء بإرسال كتاب رسمي بترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة المقبلة.