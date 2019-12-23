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رئيس أركان الجيش يوجه عمليات البصرة بتوفير اقصى درجات الحماية للمتظاهرين


وجه رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي، الاثنين، قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال، بتوفير أقصى درجات الحماية للمتظاهرين.

وذكر بيان لوزارة الدفاع ان "الغانمي التقى، اليوم، قائد عمليات البصرة، وجرى خلال اللقاء استعراض اخر المستجدات الامنية في المحافظة".

وأضاف أن "رئيس الأركان وجه بضرورة توفير اقصى درجات الحماية للمتظاهرين، بالاضافة الى تفعيل الجهد الاستخباراتي ومطاردة الخارجين عن القانون".

وأكد الغانمي بحسب البيان، "حرصه على إدامة وتمتين العلاقة مع المواطنين والتعاون معهم ليكونوا يدٍ واحدة ضد كل من تسول نفسه العبث بأمن البصرة الفيحاء"،

مشيداً بـ "الجهود الحثيثة لقيادة عمليات البصرة والاجهزة الامنية الاخرى التي تقوم بعمل كبير في حفظ الامن والاستقرار لهذه المحافظة العزيزة".

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