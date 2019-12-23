مقتل شخصين بتجدد النزاعات في ابي صيدا بديالى

أفاد مصدر امني، اليومك الاثنين، بمقتل شخصين جراء تجدد النزاعات في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى.

وقال المصدر إن "النزاعات المسلحة تجددت، اليوم، في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى، ما أسفر عن مقتل شخصين حتى الان".

ورغم الهدنة والاتفاق على ايقاف اطلاق النار في الموتمر الذي عقد بقيادة عمليات ديالى يوم امس الاحد، إلا أن الاشتباكات العشائرية قد تجددت باستخدام مختلف أنواع الأسلحة.

وعقد في ناحية "ابو صيدا" أمس الاحد، مؤتمرا امنيا بحضور القيادات الامنية وعدد من شيوخ العشائر والوجهاء لمناقشة الاوضاع الامنية، خاصة بعد تجدد الاشتباكات بين الاطراف العشائرية المتنازعة وملف نزوح العشرات من اهالي قرية ابو كرمة بسبب الهواجس الامنية

وبتوجيه من رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي ، وصلت قبل نحو يومين، قوة من الجيش قادمة من بغداد الى ناحية ابي صيدا، للسيطرة على الاوضاع الامنية.

يذكر ان اهالي ناحية "ابو صيدا" سبق وان ناشدوا الجهات الامنية مرات عديدة تعزيز الوجود الامني في الناحية ، اثر تصاعد نشاط خلايا داعش في ناحيتهم وفي البساتين المحيطة بها.