الياسري: المسؤوليةَ باختيارِ مرشح رئاسةِ الوزراء تقعُ على عاتقِ البرلمان وليس رئيس الجمهورية

اكد الخبير القانوني حسن الياسري، الاثنين، ان المسؤوليةَ في اختيارِ مرشح رئاسةِ الوزراء تقعُ على عاتقِ البرلمان وليس رئيس الجمهورية.

وقال الياسري في بيان ان "المسؤوليةَ في اختيارِ المرشح لرئاسةِ الوزراء الآن تقعُ على عاتقِ البرلمان وليس على رئيس الجمهورية"، مبينا ان "دورَ الأخيرِ في اختيارِ رئيس الوزراء- دستورياً - لا يعدو عن كونه دوراً إجرائياً شكلياً لا موضوعياً".

واضاف انه "ليس لرئيس الجمهورية دورٌ البتة في تحديد الشخصِ المناسب للمنصب، بل دورهُ يقتصرُ على تكليفِ مَنْ تُرشِّحهُ له الكتلةُ النيابية الأكثر عدداً فحسب"،

مشيرا الى ان "المسؤولية في الترشيحِ تقع الآن على عاتق البرلمان مُمَثَّلاً بالكتلة الأكثر عدداً السابقة التي رَشَّحت رئيسَ الوزراء المستقيل في حال وجودها وعدم تفكُّكها، أو تأليف كتلةٍ جديدةٍ أكثر عدداً تقوم بمهمة الترشيح".