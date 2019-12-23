القبض على متهمين بالمتاجرة بالمخدرات في أيسر الموصل

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، إلقاء القبض على متهمين بالمتاجرة بالمخدرات بحوزتهما 40 حبة مخدرة في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وقال إعلام الوزارة في بيان إن "مديرية مكافحة المخدرات التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة، ألقت القبض في حي التأميم بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، على متهمين إثنين يستقلان عجلة، يتاجران ببيع المخدرات والحبوب المخدرة".

وأضاف إعلام الوزارة، أنه "ضُبط بحوزتهما ٦،٥ غرام من مادة الكرستال، و٤٠ حبة مخدرة كانت مخبأة داخل عجلتهما"، مشيراً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق المادة ٢٨ ١ من قانون المخدرات العراقي".