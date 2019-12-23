المنافذ الحدودية: رئيس الوزراء يوافق على اعادة فتح منفذ مندلي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، استحصال الموافقة على إعادة فتح منفذ مندلي، مشيرةً إلى تحديد يوم غد الثلاثاء موعداً لإعادة فتح المنفذ.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان "حصلت موافقة رئيس الوزراء على إعادة فتح منفذ مندلي الحدودي".

وأضاف القيسي، أن "رئيس الوزراء خوّل رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي بتمثيله في مراسم الافتتاح"، مبيناً أن "الهيئة حددت غداً الثلاثاء موعداً لإعادة افتتاح المنفذ".

وكانت هيئة المنافذ الحدودية أعلنت، الأحد (11 آب 2019)، عن إغلاق مؤقت لمنفذ مندلي لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير المنفذ.