أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الاثنين، انطلاق عمليات "علي ولي الله" الثانية لتطهير جزيرة الحضر جنوب الموصل.

وقالت القيادة في بيان "انطلقت، اليوم، عمليات علي ولي الله الثانية لتطهير جزيرة الحضر جنوب الموصل من فلول عصابات داعش الإجرامية".

وأشارت القيادة، إلى "مشاركة الألوية (٤٤ ، ٢٥) التابعة إلى قيادة العمليات والجيش العراقي والحشد العشائري، بمساحة تقدر ٧٦٠ كم مربع وبثلاثة محاور بمشاركة الصنوف الساندة للقيادة".