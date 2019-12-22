مجدداً.. رئيس الجمهورية يطالب البرلمان بتحديد الكتلة الأكبر

قدّم رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، طلباً إلى مجلس النواب لتحديد الكتلة الأكبر ومرشحها لرئاسة الوزراء.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" في خبر ان "رئيس الجمهورية برهم صالح طالب البرلمان بتحديد الكتلة الاكبر ومرشحها".
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد طلب عبر كتاب رسمي وجهه الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في 15 كانون الاول الحالي، اعلامه بالكتلة النيابية الاكثر عددا المسجلة في الجلسة الاولى للمجلس.
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