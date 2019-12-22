القبض على "إرهابي" في كركوك

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الأحد، القبض على مطلوب بتهم الإرهاب في محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان ، إنه "ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، القت قوة من لواء المغاوير السادس الفرقة السادسة بالشرطة الاتحادية، القبض على المتهم ( ي. ن. ع) والمطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضافت أن عملية القبض تمت "عند محاولته المرور بقاطع الفرقة اعلاه في سيطرة مكتب خالد، وقد تم تسليم الى مكتب مكافحة اجرام محافظة كركوك، لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".