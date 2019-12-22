الداخلية: العمل مستمر في دوائر الجنسية بالنجف وبوتيرة عالية

اكدت وزارة الداخلية، الاحد، استمرار العمل في دوائر الجنسية بالنجف وبوتيرة عالية.

وقالت الوزارة في بيان ان "مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي نفى ماتناقلته بعض وسائل الاعلام حول غلق دوائر الجنسية في محافظة النجف الأشرف".

واضاف ان "العمل مستمر في جميع هذه الدوائر وبوتيرة عالية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين"، داعيا الى "ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاؤها من مصادرها الرسمية".

وتناقلت وسائل اعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، خبرا تضمن ان متظاهرين اقدموا اليوم على غلق دائرة الجنسية في النجف.